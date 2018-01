Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft in Kroatien den Gruppensieg verpasst. Der Titelverteidiger kam im abschließenden Vorrundenspiel gegen Mazedonien in Zagreb in einem weiteren spannenden Spiel nicht über ein 25:25 (12:11) hinaus und verspielte damit eine sehr gute Ausgangsposition für die Hauptrunde.