Titelverteidiger Deutschland hat sich nach einem kuriosen, phasenweise verrückten zweiten Gruppenspiel unentschieden mit 25:25 (10:15) von Slowenien getrennt und ist damit vorzeitig in die EM-Hauptrunde eingezogen. Die Entscheidung fiel in der letzten Sekunde durch Einsatz des Videobeweises.

In der ersten Halbzeit spielte das deutsche Team zu fehlerhaft und unkonzentriert. Die logische Konsequenz: ein Fünf-Tore-Pausenrückstand. Doch im zweiten Spielabschnitt bliesen die deutschen "Bad Boys" zur Aufholjagd. Innerhalb weniger Minuten verkürzte das Team von Christian Prokop den Rückstand. Was sich in den Schlussminuten abspielte, war nun an Dramatik kaum zu überbieten. Füchse-Rückraumspieler Paul Drux erzielte Sekunden vor Schluss den Ausgleich (24:24) für das DHB-Team.

Doch der Slowene Blaz Janc konterte und brachte wiederum nur sieben Sekunden vor dem Ende seine Mannschaft wieder in Front (25:24), es schien alles verloren für Deutschland.