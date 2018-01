Die deutschen Handballer haben zum Auftakt der EM-Hauptrunde Tschechien mit 22:19 besiegt. Einen großen Anteil daran hatte auch das Trio der Füchse Berlin.

Der Torhüter Silvio Heinevetter machte erneut eine starke Partie. Mit seinen Paraden hielt er die DHB-Mannschaft im Spiel. Zur Halbzeit lag sein Team mit 9:10 zurück. Vor allem in der Offensive haben die Deutschen weiter Luft nach oben. Einziger Lichtblick: der Berliner Steffen Fäth. Mit acht Treffern war der Füchse-Spieler bester Werfer und wurde zum "Man of the match" gekührt. Paul Drux steuerte weitere zwei Tore bei.