Die deutsche Handball Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Kroatien souverän gewonnen. Gegen Montenegro gewannen die Deutschen mit 32:19 (17:9) und legten damit einen Traumstart hin. Der Berliner Paul Drux zählte mit fünf Treffern zu den besten Schützen und war der "Fuchs" mit der längsten Spielzeit, auch Steffen Fäth traf.

Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter wurde erst spät eingewechselt. Sein Konkurrent Andreas Wolff begann die Partei und zeigte mit 46 Prozent gehaltener Würfe eine klasse Leistung. Erst als Wolff zur Schonung aufgrund seiner leichten Knöchelverletzung ausgewechselt wurde, durfte Heinvetter spielen. Am Ende trug er so zum zweithöchsten Sieg in der deutschen EM-Geschichte bei.