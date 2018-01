Löwenherz Bln. Dienstag, 30.01.2018 | 15:15 Uhr

Den Handballern gönnt man gerne die Titelverteidigung, nicht aber den Sportreportern. Lange vor der EM hieß es Titelverteidigung! In arroganter Form zeigt sich hier, was uns in der Welt unbeliebt macht und Achtung kostet. Die Fußballer müssen auch den WM-Titel verteidigen (hat noch nie einer geschafft), der Skispringer Freitag hat schon vor dem Start die Vierschanzentournee gewonnen usw. Dazu kommt noch die nervige Berichterstattung ohne Pause mit eingebetteten Werbebotschaften in einer unerträglichen Lautstärke (leiser drehen vermindert die Atmosphäre). Ein bisschen mehr Respekt vor den Sportlern und den anderen Nationen, gepaart mit Demut könnte den deutschen Sportreportern gut tun. Vielleicht gucken dann wieder mehr Frauen, die sich inzwischen abgewendet haben.