Sebastian Maier (27.) erzielte in der Schüco-Arena den Siegtreffer für Hannover.

Hertha BSC ist die Generalprobe für den Bundesliga-Rückrundenstart in einer Woche beim VfB Stuttgart misslungen. Die Berliner verloren das Spiel um Platz drei beim Fußball-Wintercup in Bielefeld mit 0:1 (0:1) gegen den Liga-Konkurrenten Hannover 96.

Stürmer Julian Schieber und Mittelfeldspieler Valentin Stocker kehrten gegen Hannover nach langen Knieverletzungen unter Wettkampfbedingungen zurück. In einer durchschnittlichen Begegnung über zweimal 30 Minuten scheiterte Hannovers Martin Harnik an der Latte (15.). Herthas Per Skjelbred traf mit einem harten Fernschuss ebenfalls nur die Latte (22.). Im zweiten Abschnitt verhinderte Berlins Torwart Jonathan Klinsmann gegen Harnik und Uffe Bech eine höhere Niederlage.