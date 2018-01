Ab Freitag können sich die Leichtatheltik-Fans in Berlin wieder auf herausragende Sportlerinnen und Sportler freuen. Für das Hallenmeeting in der Mercedes-Benz Arena haben sich gleich vier Olympiasieger, fünf Welt- und sechs Europameister angemeldet.

Die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena können sich auf Wettkämpfe in insgesamt sieben Disziplinen freuen.

Das ISTAF Indoor, das weltweit größte Hallenmeeting der Leichtathleten, geht am Freitag in Berlin in seine nächste Runde.

Für den Berliner wird die fünfte Auflage des Hallenmeetings eine ganz besondere. Der Diskuswerfer startet in der Mercedes-Benz Arena in die letzte Saison seiner Karriere.

Nicht nur das Diskuswerfen verspricht spannend zu werden. Beim Hürdenlauf der Damen betritt Cindy Roleder wieder die große Bühne. Sie hatte wegen einer Nervenentzündung über sieben Monate pausieren müssen.

"Ich bin super-motiviert. Nach Couch, TV und See will ich jetzt endlich wieder laufen. Es war verdammt hart für mich, den ganzen Sommer am See zu liegen und die WM im Fernsehen zu sehen", sagt die 28-Jährige. "Dass ich beim ISTAF Indoor mein Comeback gebe, ist etwas ganz besonderes. Die Fans erleben eine tolle Show – und wir Sportler stehen dort komplett im Fokus."

Roleder wird sich mit Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid 01 messen, die im Sommer 2017 in London WM-Bronze gewonnen hat.

Bei den Sprinterinnen werden Deutschlands schnellste Frauen antreten. Gina Lückenkemper, Lisa Mayer und Tatjana Pinto werden mit dabei sein.