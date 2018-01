5. Hallenmeeting in Berlin

Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat seine Abschiedstournee beim ISTAF Indoor mit einem zweiten Platz gestartet.

Der 33 Jahre alte Berliner schaffte am Freitagabend beim Leichtathletik-Hallenmeeting in seiner Heimatstadt im letzten Versuch noch 62,32 Meter. Den Sieg sicherte sich vor 12.100 Zuschauern in der fast ausverkauften Mercedes-Benz-Arena der Olympia-Sechste Lukas Weißhaidinger aus Österreich mit 63,91 Metern vor Harting und dem Olympia-Dritten Daniel Jasinski aus Wattenscheid (61,86).