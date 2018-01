Ex-Radprofi Jens Voigt nimmt Challenge auf - Der Marathon-Marathon am Teufelsberg

02.01.18 | 12:54 Uhr

Sieben Marathons in sieben Tagen: Dieses Mammutprojekt hat sich Ex-Radprofi Jens Voigt zum Jahresbeginn vorgenommen. Der Berliner will am Teufelsberg jeden Tag 42,195 Kilometer zurücklegen - für den guten Zweck.



"Mehr Sport treiben" - diesen guten Vorsatz haben mehr als die Hälfte der Deutschen zum neuen Jahr gefasst. Ein Berliner nimmt das zu Jahresbeginn besonders ernst. Jens Voigt will ab Dienstag jeden Tag einen Marathon laufen - eine Woche lang.



infos im netz Spendenseite zur Benefizaktion von Jens Voigt Mit seiner Marathon-Challenge sammelt der ehemalige Radprofi Geld für Krebskranke.

Sieben Marathons - das sind sieben Mal 42,195 Kilometer. Warum tut sich der ehemalige Radprofi diese (Tor-) Tour an? Dass seine Aktion ein bisschen verrückt ist, weiß er selbst. "Aber es ist für den guten Zweck, für eine Krebshilfeorganisation. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich das mache", sagte der 46-Jährige dem rbb am Dienstag. Sein Ziel: Spenden in Höhe von mindestens 10.000 Euro sollen zusammenkommen.



"Wer will schon ewig leben"

Ob die starke Belastung so gesund ist, sei dagegen eher zweitrangig. "Wer will schon ewig leben?", flachst der sechsfache Familienvater im Interview mit Radioeins. "Meine Frau hat auch den Kopf geschüttelt, als ich ihr das gesagt habe."

Trotzdem geht er optimistisch an sein Vorhaben. "Ich denke, der erste Marathon dürfte noch relativ einfach werden", so der Ex-Radprofi. Eine besondere Vorbereitung braucht er dafür nicht. Schließlich hat Jens Voigt bereits Erfahrung mit solch extremen Aktionen.

Bereits im letzten Jahr sammelte er für die Krebshilfe über 25.000 Euro. Damals startete er die #EverestChallenge: Innerhalb von 24 Stunden wollte er die Höhenmeter des Mount Everest erreichen. Dafür fuhr er 100 Mal den Teufelsberg hoch und wieder runter.

Video von der #EverestChallenge im vergangenen Jahr rbb|24

Am Ende erfüllte er die Challenge nach über 26 Stunden. "Es ist herzerwärmend. Ich bin gerührt von all den Leuten, die mich unterstützt haben und hierhergekommen sind", sagte Voigt, nachdem er sein Ziel erreicht hatte. Auf die Idee war er durch Spaziergänge am Teufelsberg gekommen. "Ich kenne den Teufelsberg sehr, sehr gut", sagt der Ex-Radprofi, der in der Nähe wohnt.



Nun ist der Berliner Trümmerhügel erneut Schauplatz einer Challenge, diesmal jedoch ohne den Drahtesel.

Jeden Tag um 11 Uhr startet Jens Voigt am Parkplatz am Teufelsberg. Und er lädt alle Berliner und Brandenburger ein, ihn dabei zu begleiten. "Jeder kann mitlaufen oder mit dem Fahrrad eine Runde mitfahren. Eine 7-km-Runde kann jeder schaffen."