Ein Jugendprojekt in Spandau zeigt, wie Integration gehen kann: Mit Ball am Fuß und umfangreicher Betreuung powern sich Jugendliche beim "Mitternachtssport" gemeinsam aus - und schließen sogar Freundschaften. Von Simon Wenzel

Um Punkt neun Uhr geht das Flutlicht an. In der Sporthalle am Falkenseer Damm in Spandau haben sich gut 50 Jugendliche versammelt, bereit zum Kicken - gegen den Kick. Denn es ist Freitagabend und statt in der Sporthalle zu spielen, würden einige dieser Jungs vielleicht durch ihren Kiez ziehen, "man baut Scheiße und so, wird auch mal kriminell", sagt der 14-jährige Abdullah.

Hier aber nicht, nicht beim "Mitternachtssport". So heißt das Spandauer Sozialprojekt von Ismail Öner. "Wir können die Jugendlichen hier auf eine Art erreichen, die Eltern oder Schulen nicht erreichen", sagt Öner. Und am Freitagabend heißt diese Art: Fußballturnier!

Immer sechs gegen sechs, bis tief in die Nacht wird hier gezockt. "Wenn man in die Halle geht, vergisst man alles, was draußen passiert. Es geht nur ums Gewinnen, und das macht Spaß", schwärmt Abdullah. Er ist "irgendwann mal" mit seinen Freunden hierher gekommen und hat sich dann eben "eingelebt" im Projekt.