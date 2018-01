"Klar wollte ich gerne gewinnen", sagte Wulschner, "aber wir sind gute Gastgeber - Ladies first heißt es ja." Mit etwas mehr Risiko am letzten Sprung hätte Wulschner vielleicht noch etwas schneller sein können, aber mit Blick auf den Wettkampf in Leipzig am nächsten Wochenende wollte Wulschner "nicht das letzte Risiko nehmen".

So blieb er hinter Karlsson und musste ihr den ersten großen Preis an diesem Wochenende überlassen. Am Sonntagnachmittag findet in Neustadt (Dosse) noch der Große Preis von Brandenburg statt.