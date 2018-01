rbb Video: rbb UM6 | 29.01.2018 | Philipp Büchner | Bild: rbb

Box-Talent Sophie Alisch - Fliegengewicht mit Löwenherz

29.01.18 | 19:16 Uhr

Sie gilt als größtes Box-Talent im deutschen Frauenboxen. Mit gerade einmal 16 Jahren mischt Sophie Alisch den Boxring auf und schnappt ihrer älteren Konkurrenz die Titel weg. Die Berlinerin trainiert hart und verliert dabei ihr großes Ziel nie aus den Augen.



Während andere Teenager in ihrem Alter sich mit Freunden treffen oder Shoppen gehen, steigt Sophie Alisch in den Ring. Die Berlinerin gilt bereits jetzt - mit gerade einmal 16 Jahren - als größtes Talent im deutschen Frauenboxen. "Ich war schon im Kindesalter sehr sportlich", erzählt sie. Doch zuerst sah es so aus, als würde sie einen anderen Weg einschlagen.



Vom Tennisplatz in den Ring

Aufgewachsen in Kitzbühel kam Sophie mit 10 Jahren zum Tennis. Durch ihre herausragende körperliche Fitness und ihr Talent wurde sie in den Tiroler Landeskader berufen. Ursprünglich sollte das Boxen nur ein Ausgleichssport zum Tennis sein. Doch dann kam alles anders. "Ich hab schon ab der ersten Stunde gemerkt, dass das irgendwie mein Ding ist", erinnert sich die 16-Jährige. Mit 13 Jahren steigt sie das erste Mal in den Ring - nur sechs Monate später nimmt sie an den Deutschen Meisterschaften der nächsthöheren Altersklasse teil - und boxt sich bis ins Finale. Ein Jahr später folgt das nächste Ausrufezeichen: Als 14-Jährige wird sie in ihrer Gewichtsklasse Deutsche Meisterin in der Altersklasse U19 und ist damit die jüngste Titelträgerin der Geschichte des deutschen Amateurfrauenboxens.



Olympia fest im Blick

So jung und schon so viel erreicht: Welche Ziele hat die Berlinerin da noch? "Die Olympischen Spiele, am besten natürlich mit Medaille - das ist der Traum", erzählt Sophie. Dafür trainiert sie sechs Mal die Woche, zwei Mal täglich. "Ich opfere echt viel Zeit, das hat sich bis jetzt ausgezahlt." Natürlich läuft auch bei Sophie nicht immer alles glatt: "Manchmal gibt es Situationen, wo man am liebsten aufhören will. Das ist die Grenze, die man überschreiten muss, um Erfolg zu haben. Wenn man im Training nicht 100 Prozent gibt, wie soll man das dann im Kampf machen?" Mit dieser professionellen Einstellung schafft es die Berlinerin sicher noch weit - und vielleicht auch zu ihrem Ziel: Den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.