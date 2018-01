Die ehemalige Ringerin Yvonne Englich ist am Montag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Sie wurde 38 Jahre alt.

Auch in Frankfurt (Oder) trauert man um die dreifache deutsche Meisterin und Bronzemedaillen-Gewinnerin der Frauen-EM 2011. Englich hatte dort gemeinsam mit ihrem Mann, dem Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Mirko Endlich, mehrere Jahre am Olympiastützpunkt trainiert. Im Hauptberuf arbeitete sie wie ihr Mann bei der Berufsfeuerwehr, die Ausbildung schlossen beide an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt ab.



Englich stammte aus Baden-Württemberg. Dort hatte die Schwäbin 1988 mit dem Ringen begonnen. Nach ihrer Zeit in Brandenburg zog sie mit ihrer Familie ins Ruhrgebiet, von wo ihr Mann stammt.

Zuletzt konnte sie dort wegen ihrer Krankheit nicht mehr selbst ringen, sie engagierte sich aber als Jugendtrainerin bei ihrem Heimatverein KSV Witten 07. Am Freitag soll Yvonne Englich beerdigt werden. Sie hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.