Sechstagerennen will für Laien attraktiver werden

Vom 25. Januar an steht Berlin wieder sechs Tage lang im Zeichen des Bahnradsports: Das Sechstagerennen hält bei seiner 107. Auflage ein hochklassigen Starterfeld bereit - und einige Neuerungen. So soll die Veranstaltung vor allem für Laien attraktiver werden.

Das Berliner Sechstagerennen ist traditionell ein Zuschauermagnet - und ein echtes Phänomen. Dem bahnradaffinen, erfahrenen Fachpublikum sind Abläufe, Wettbewerbe und Gesamtstände zwar geläufig. Für neue Besucher kann die Veranstaltung jedoch schnell unübersichtlich werden. Dem wollen die Veranstalter entgegentreten, wie bereits in den vergangenen Jahren. Durch kleine Hilfestellungen sollen Laien näher an die prestigeträchtigen Six Days herangebracht werden.

Neben Erklärvideos zu den einzelnen Rennen, ausgetrahlt auf einem Videowürfel, werden die Fahrer erstmals mit LEDs ausgestattet sein, die in unterschiedlichen Farben leuchten. So sollen die Zuschauer besser verfolgen können, wer das aktuelle Rennen anführt und wer in der Gesamtwertung vorne liegt.

"Ich denke es wird den Zuschauern und Sportlern viel Spaß machen und eine riesige Veranstaltung werden", gibt sich Sechstagerennen-Geschäftsführer Valts Miltovics zuversichtlich. "Wie in den letzten Jahren wollen wir auch wieder die jüngeren Generationen begeistern."