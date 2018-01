Radprofi Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt und sein Partner Theo Reinhardt aus Berlin haben in der dritten Nacht des 107. Berliner Sechstagerennens leicht aufgeholt. Durch den Sieg in der kleinen Jagd verbesserte sich das Berlin-Brandenburger Duo um einen Platz auf Rang fünf der Gesamtwertung.

In Führung liegen weiter die Belgier Kenny de Ketele und Moreno de Pauw mit 265 Punkten. Kluge und Reinhardt haben 198 Punkte. Der 31-jährige Kluge peilt nach 2011 und 2013 seinen dritten Erfolg in Berlin an.

In der Sprint-Wertung der Männer führt Stefan Bötticher knapp vor dem Berliner Maximilian Levy. Der Sonntag steht unter dem Motto "Familientag". Das Rennen im Velodrom an der Landsberger Allee endet am Dienstag.