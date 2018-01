Bild: dpa/SVEN SIMON

1. Liga | Teamcheck - Hertha BSC kämpft gegen den Rückrundenfluch

08.01.18 | 06:00 Uhr

Die Rückrunde zählt bei Hertha BSC nicht zu den Paradedisziplinen. Unter Trainer Pal Dardai brachen die Berliner in den letzten Jahren stets im zweiten Saisonabschnitt ein. In diesem Jahr soll natürlich alles anders werden. Der Teamcheck für die Rückrunde.

So lief die Hinrunde:

Die erste Saisonhälfte von Hertha BSC weist alle Zahlen eines klassischen Mittefeldteams auf. Sechs Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber. Mit 26 erzielten Tore belegt Hertha Platz 9 in der Bundesliga. Ausreißer nach oben und nach unten gab es keine. Nie gelangen mehr als zwei Siege am Stück. In der Liga sammelten die Berliner gerade so viele Punkte, um die Abstiegsplätze stets aus sicherer Entfernung zu beobachten. Immerhin: Der Rückstand auf die internationalen Ränge beträgt trotz Platz 10 lediglich vier Zähler. Die Hinrunde war die anspruchsvollste seit vielen Jahren in der Hauptstadt. Die Dreifachbelastung mit Pokal, Liga-Alltag und Europa League kostete Kraft und Konzentration. Dabei hat sich Hertha vor allem in Europa nicht mit Ruhm bekleckert. Die Arbeit einer ganzen Saison wurde in nur sechs Partien wieder verspielt. Ein einziger Sieg besiegelte das peinliche Aus als Gruppenletzter schon nach der Hauptrunde. Auch hier immerhin: Die jungen Spieler konnten wichtige Erfahrungen sammeln und sich wie Arne Maier (18) einen Stammplatz auch in der Bundesliga erkämpfen.

Wer kommt, wer geht?

Es wird eine ruhige Wintertransferperiode in Berlin werden. Die Neuzugänge des Sommers (Davie Selke, Matthew Leckie, Valentino Lazaro, Karim Rekik) haben sich alle als Verstärkung erwiesen. Weder Trainer Pal Dardai noch Manager Michael Preetz sehen Veranlassung nachzubessern. Der Kader umfasst beim Trainingsauftakt zu Jahresbeginn durch die vielen Talente allerdings 32 Spieler, für den Trainer ist das deutlich zu viel: "Pädagogisch ist das ungesund. Teamgeist und Respekt sind wichtig. Aber irgendwann wird das schwierig, da braucht mir niemand etwas anderes zu erzählen.“ So könnte sich auf der Abgangsseite noch etwas tun. Spieler wie Genki Haraguchi, Sinan Kurt oder Valentin Stocker spielen längst keine Rolle mehr in den Planungen des Trainers. Sie könnten die Hauptstadt noch im Januar verlassen und für Entspannung im aufgeblähten Kader sorgen. Trainer Dardai schloss die Ausleihe von talentierten Spielern (Julius Kade, Florian Baak, Ondrej Duda) hingegen aus. Sie sollen sich im eigenen Verein weiterentwickeln und anbieten.

Der Trainer:

Pal Dardai stand in der Hinrunde nach zweieinhalb Jahren erstmals unter Druck. Der verschärfte Abstiegskampf drohte nach sieben sieglosen Spielen. Dardai prangerte erneut die übertriebene Erwartungshaltung in der Hauptstadt an. Manchmal fühlt er seine Arbeit nicht entsprechend gewürdigt. Im Verein wirkt er unantastbar. Doch der 41-Jährige muss zeigen, dass auch er sich weiterentwickeln kann. In der zweiten Saisonhälfte hat Hertha unter ihm stets abgebaut, das gilt es diesmal zu verhindern. "Dafür gibt es kein Rezept. Ich glaube das ist Kopfsache und Psychologie", sagt Dardai und stellt klar, "Jeder Punkt zählt, ich denke nur von Spiel zu Spiel."

Erwartungen an die Rückrunde:

24 Punkte in der Rückrunde, das ist das erklärte Ziel. So viele Zähler hat Hertha noch nie in der Rückrunde unter Trainer Pal Dardai gesammelt. In Anbetracht dessen ist das ein ehrgeiziges Ziel. Doch die Verantwortlichen blicken positiv auf die zweite Saisonhälfte: keine Dreifachbelastung mehr, keine Verletzungsprobleme und ein Kader, der in der Europa League Erfahrung gesammelt hat. Ob das schon ausreicht, bleibt fraglich. Hertha BSC will am Saisonende unter die Top-10. Eine Platzierung, die die Alte Dame nach der Hinrunde gerade so erreicht hat.

Sendung:Inforadio, 08.01.2018, 07:15 Uhr

