Hertha verliert durch Eigentor in Stuttgart

Rückrundenauftakt in der Bundesliga

Hertha BSC hat sein erstes Spiel in der Rückrunde der Bundesliga beim VfB Stuttgart mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages schoss ausgerechnet ein Berliner.

Hertha BSC hat einen Fehlstart in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hingelegt. Beim VfB Stuttgart verlor Hertha mit 0:1, das entscheidende Tor schoss ausgerechnet Niklas Stark - ein Berliner.

Dabei war Hertha in einer schwungvollen ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft und hätte durch Lazaro, Selke und Kalou durchaus in Führung gehen können. Der Österreicher Lazaro scheiterte am Pfosten (23. Minute), Salomon Kalou mit der besten Berliner Chance gar frei vor dem leeren Tor, als er eine Flanke von Arne Maier über das Tor köpfte (41. Minute).

Gastgeber Stuttgart kam der Führung nur einmal nah, aber Mario Gomez stand in der 33. Minute im Abseits. In einer 30 Minute erreignislosen zweiten Hälfte war es dann der Berliner Verteidiger Stark, der in der 78. Minute seinen eigenen Torhüter mit einer unglücklichen Grätsche überlupfte.



Mehr in Kürze ...