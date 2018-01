Fußball-Regionalligist SV Babelsberg wehrt sich weiter gegen eine Geldstrafe, die nach Krawallen bei einem Spiel gegen Energie Cottbus gegen die Potsdamer verhängt wurde.

Nachdem am Donnerstag die Strafe in Höhe von 5.000 Euro gegen Tabellenführer Energie aufgehoben wurde, forderte der SVB am Freitag ebenfalls eine Revidierung des Urteils. Der Nordostdeutsche Fußballverband messe mit "zweierlei Maß", heißt es in einem offenen Brief an DFB-Präsident Reinhard Grindel. Babelsberg wurde zu 7.000 Euro Strafe verurteilt.