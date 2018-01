Synchroneiskunstläuferinnen aus neun Nationen gleiten an diesem Wochenende über das Eis im altehrwürdigen Wellblechpalast in Hohenschönhausen. Beim Cup of Berlin geht auch das beste deutsche Team an den Start. Von Stephanie Baczyk

"Das Besondere ist die Dynamik", sagt Organisator Dirk-Carsten von Loesch und in seiner Stimme schwingt Begeisterung mit. "Es ist ein anderes Feeling, wenn so viele auf dem Eis sind." Was er meint: Jede Kür erzählt eine Geschichte, wie es beispielweise auch beim Paarlauf der Fall ist. "Aber es werden Figuren dargestellt", erklärt von Loesch. "Ich erinnere mich daran, dass das Team Berlin 1 mal das 'Phantom der Oper' als Thema hatte."

Das Team Berlin 1 ist, was Synchroneiskunstlaufen betrifft, die Nummer eins in Deutschland. 23 nationale Meistertitel haben sie geholt - den bisher letzten Mitte Dezember in Frankfurt. Beim Cup of Berlin sind sie Favorit - auch, weil die amtierenden Vizeweltmeister, Marigold IceUnity aus Finnland, nicht am Start sind. "Aber das Interesse wird größer", freut sich von Loesch. "In diesem Jahr ist sogar ein Team aus Südkorea dabei. Zum ersten Mal."