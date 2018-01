Bild: imago sportfotodienst

Union erkämpft 2:2 bei Holstein Kiel - Englisches Spiel in der englischen Woche

23.01.18 | 23:57

Union Berlin gewinnt mit viel Kampf einen Punkt in Kiel und gleicht dabei einen 0:2-Rückstand aus. Im ersten Spiel nach der Winterpause zeigten die Berliner neben Moral aber auch bekannte Defensivschwächen.

Wenn Fußballfans an England denken, dann denken sie an kämpfende Spieler, an strömenden Regen und an "englische Wochen" - Wochen mit mehreren Spielen in kurzer Zeit. Mit einer solchen englischen Woche startete, wieso auch immer, die 2. Bundesliga aus ihrer Winterpause und auch das Wetter in Kiel spielte mit: Ein Grad und Regen - Schietwetter im Norden für Union Berlin.

Geht das schon wieder los? Unions Defensive nach dem 0:2

Union reagiert zweimal zu langsam

Und die Berliner ließen sich davon beeindrucken. Gegen die schnellen Konter der Kieler sah die Berliner Verteidigung ein ums andere Mal nicht gut und reichlich langsam aus - so auch beim 0:1 aus Berliner Sicht, als Marvin Ducksch - mit abseitsverdächtiger Startposition - Marc Torrejon wegsprintete und Weilandt frei von der Strafraumkante einschießen durfte. "Reichlich optimistisch", fand Union Trainer André Hofschneider das Stellungsspiel seiner Mannschaft. Keine zehn Minuten später musste Unions neue, alte Nummer eins Daniel Mesenhöler das zweite Mal den Ball aus dem eigenen Tornetz holen: Nach einer schönen Eckballvariante der Kieler konnte der Berliner Torhüter zunächst bewundern, wie der Ball zwei Meter vor ihm durch den halben 5-Meterraum rollte, ehe er Zeuge wurde, wie Drexler ihn im Zweikampf mit Prömel ins Tor grätschte.

Englisch nur da, wo es sinnvoll ist

Aber immerhin hatte Union noch seinen englischen Kampfgeist. Sebastian Polter - der übrigens mal in England gespielt hat - setzte Trimmel sehenswert in Szene und am Ende des besten Berliner Spielzuges durfte Steven Skrzybski auf 1:2 verkürzen (32. Minute). Dass Union am Ende aus dem zwei Tore Rückstand noch ein Unentschieden machte, lag zum einen daran, dass Kiels Drexler nach einer Stunde die beste Konterchance der Gastgeber vergab, als er zwei Meter vor dem Tor vom Ball überrascht wurde. Zum anderen lag es daran, dass Union sich einer England-Analogie dann doch nicht bedienen wollte: Elfmeter verschießen.

Zu Fall gebracht: Kinsombi legt Hedlung - den Elfmeter verwandelt Polter zum Ausgleich. | Bild: imago/Mathias Koch