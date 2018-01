Die erste Aufgabe nach der Winterpause ist eine verdammt ungemütliche: Der 1. FC Union muss in der Zweiten Liga bei Herbstmeister Kiel ran. Trainer André Hofschneider sieht den Gegner von der Küste in der Favoritenrolle - glaubt aber, dass er auch gehörig Respekt hat. Von Stephanie Baczyk

Sebastian Polter sieht ein wenig durchgefroren aus. Der Stürmer des 1. FC Union steht mit zerzausten Haaren vor dem Presseraum im Stadion An der Alten Försterei und reibt sich die Hände. Er kommt gerade vom Trainingsplatz, draußen auf dem Gelände in Berlin Köpenick ist es eisig kalt. Polter bibbert, wohlwissend, dass ihn am Folgeabend beim Auswärtsspiel in Kiel ganz andere klimatische Verhältnisse erwarten. "Ich weiß, wie der Wind da ist und wie kalt es sein kann", sagt er. "Ich komme ja da oben von der Küste."