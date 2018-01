Zwei Spiele gegen Aufstiegskandidaten in drei Tagen: Das Programm für den 1. FC Union Berlin ist derzeit wahrlich kein Leichtes. Am Freitag geht es gegen Nürnberg. Und da hat Trainer Hofschneider für seine Spieler einen klaren Auftrag - und vielleicht eine Belohnung.

Erfolg - Das ist laut Duden das positive Ergebnis einer Bemühung. Bemüht war der Fußball-Zweitligist 1. FC Union beim Duell gegen Holstein Kiel durchaus. Gegen den Tabellenzweiten aus dem Norden gelang den Berlinern am Dienstag nach einem 0:2-Rückstand noch der Ausgleich. Das stimmt Coach André Hofschneider zwar positiv, entspricht aber nicht den Ambitionen der Köpenicker. "Da wo die Spiele entschieden werden, müssen wir konsequenter die hundert Prozent, die ich einfordere, umsetzen", so der Trainer.

Dazu haben die Berliner schon am Freitag die nächste Gelegenheit. Um 18.30 Uhr empfangen sie mit dem 1. FC Nürnberg den nächsten hochkarätigen Gegner. Nach sechs sieglosen Spielen sehnt man sich in Köpenick nach einem Sieg. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Wir haben eine negative Phase. Wir müssen uns an positiven Dingen orientieren", sagte Hofschneider.

Für den 47-Jährigen steht vor allem die Offensive seiner Mannschaft im Fokus. "Ich gewinne lieber 4:2 als 1:0", sagt der Berliner mit einem Augenzwinkern. Auf viele Tore der Köpenicker hoffen auch die Fans gegen Nürnberg. Über 21.000 Karten sind bereits verkauft - Union erwartet ein fast ausverkauftes Stadion.