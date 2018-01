Traditionsmasters in der Max-Schmeling-Halle

Union Berlin hat am Samstag erstmals das Traditionsmasters der Ex-Fußballprofis in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle in Berlin gewonnen.

Vor 8.000 Zuschauern setzten ich die Lokalmatadoren aus Köpenick in der Neuauflage des Finales vom vergangenen Jahr gegen Borussia Mönchengladbach souverän mit 6:1 durch. Den dritten Platz sicherte sich Schalke 04 nach einem 3:2-Sieg im 9-m-Schießen gegen Hertha BSC.

Ehemalige Bundesliga-Fußballer wie "Zecke" Neuendorf, Torsten Mattuschka, Mike Hanke und Dariusz Wosz sorgten für gute Stimmung unterm Hallendach.