Die bisherige Saison: eine totale Enttäuschung. Statt Aufstieg in die Dritte Liga droht dem Traditionsverein Viktoria Berlin der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Leistungsträger verlassen den Verein. Das neue Motto lautet jetzt: zurück zu den Wurzeln. Von Uri Zahavi

Auch im Berliner Landespokal setzte es früh einen weiteren Tiefschlag. Für den Vorjahresfinalisten (1:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo) war Anfang November bereits in der dritten Runde Schluss. Gegen Oberligist SV Lichtenberg 47 scheiterte man unglücklich im Elfmeterschießen - der Traum vom erneuten Finaleinzug geplatzt. Nach einer starken vergangenen Saison, an deren Ende der vierte Tabellenplatz stand, muss der Verein nun die Konsequenzen aus den schwachen Ergebnissen ziehen.

Die harten Fakten dieser Saison lesen sich für den Traditionsverein FC Viktoria 1889 Berlin aus Lichterfelde-Tempelhof wie ein enttäuschendes Zwischenzeugnis in der Schule: In der Regionalliga Nordost rangiert man zwar auf dem sechsten Platz, also auf den ersten Blick im gesicherten oberen Tabellendrittel. Doch anstatt wie vor der Spielzeit anvisiert die Tabellenspitze und somit den Aufstieg anzugreifen, spielt man nun gegen den Abstieg. Nur fünf Zähler trennen die "Himmelblauen" von einem möglichen Relegationsplatz. Der Abstand zu Ligaprimus Energie Cottbus hingegen, beträgt uneinholbare 23 (!) Punkte. Das Thema Profifußballl ist schon länger vom Tisch.

Jüngst war zu lesen, der Präsident und gleichzeitig größte Sponsor Christoph Schulte-Kaubrügger würde sein finanzielles Engagement einschränken wollen. Er sei enttäuscht vom bisherigen Saisonverlauf und vermisse die Unterstützung des Umfelds, so die Erklärung. Allen Spielern, die Angebote anderer Vereine vorliegen hätten würde er empfehlen, diese anzunehmen. Harte Worte. "Wir haben die Neuausrichtung eingeleitet und werden dann sehen, was die Zeit bringt", relativiert Sportdirektor Teichmann und versichert im selben Atemzug, der Verein habe keinerlei Verbindlichkeiten. Und da war es wieder, dieses Wort - Neuausrichtung.

Neuausrichtung ist das prägende Wort der letzten Wochen bei Viktoria Berlin. Der Slogan "Zukunft mit Jugend" soll den Weg vorgeben. Neuausrichtung, dieses Wort hat eine durchaus positive Konnotation. Doch betrachtet man die prekäre Situation des Vereins, wirkt das Wort eher wie ein Euphemismus. "Wir wollen jetzt neue Begeisterung entfachen und positive Signale senden", erklärt Sportdirektor Rocco Teichmann. Doch das fällt momentan gar nicht so leicht. Von außen macht es teilweise den Anschein, als würden die arrivierten Spieler fluchtartig das sinkende Schiff verlassen. So geschehen bei Erfolgsgarant und Torjäger Karim Benyamina, der eine Liga weiter runter wechselt und nun für Oberligist Tennis Borussia stürmen wird. Auf den erfolgreichsten Stürmer der jüngeren Vergangenheit (30 Tore in 62 Spielen) folgten mit beispielsweise Christian Skoda und Thomas Franke weitere wichtige Säulen.

Höchste Zeit sich also den Ideen hinter der Neuausrichtung zu widmen. "Wir wollen noch stärker auf die Jugend setzen", führt Teichmann an. Die Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Herrenbereich soll höher, den begehrten Nachwuchskickern weiterhin eine attraktive Perspektive geboten werden. Viktoria, schon seit Jahren als einer der besten Ausbildungsvereine in Berlin bekannt, "muss zurück zur Basis finden", führt Teichmann weiter aus. "Dazu gehört nicht nur sich sportlich und wirtschaftlich zu stabilisieren, sondern vor allem die Vereinsidentifikation wieder zu erhöhen."

Ein Problem, das ist förmlich zu spüren, welches dem Sportdirektor nahe geht. "Wir haben auf gut Deutsch eine zu große Fresse gehabt und werden jetzt auch dazu stehen", bringt es Teichmann auf den Punkt. Damit meint er die große Diskrepanz zwischen sportlichem Anspruch und Realität. Die damit einhergehende Konsequenz: Der Verein spaltete sich intern immer mehr. "In so einem großen Verein ist es schwierig, alle Mitglieder unter einen Hut zu bekommen", führt Teichmann aus. Doch das müsse jetzt das Ziel sein. Neue Identifikation schaffen in einem Verein, der sowohl sportlich als auch finanziell am Scheideweg steht. Eine schwierige Aufgabe. "Ich habe manchmal das Gefühl, manche Medien denken, wir seien schon tot. Aber wir leben noch." Ob dieser Satz eine leere Durchhalteparole ist, wird die Zeit zeigen.