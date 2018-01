Die Videos, ob per Kamera oder auch mal ganz allein per Handy aufgenommen, werden anschließend auf dem vereinseigenen "Viktoria Channel" hochgeladen. Jedes Team hat seinen Ordner. Nur Vereinsmitglieder bekommen Zugang. "Zeig was du zu sagen hast!" heißt die Aktion. Die Idee dazu hatte Andreas Prossliner, der Vater eines Spielers. "Gerade nach einem emotionsgeladenen Spiel ist es spannend, wie man reagiert. Es geht um Didaktik, wie fasse ich etwas zusammen. Und das dann auch noch im Team. Je mehr mitmachen, umso schöner wird es auch", sagt Prossliner.

Die jungen Fußballer haben großen Spaß an dem Projekt. Ob sie sich gegenseitig filmen oder sich selbst mit ihren Handys aufnehmen, macht dabei keinen großen Unterschied. Entscheidend ist, dass sie sich mit dem gerade auf dem Platz Erlebten auseinandersetzen. "Erstmal waren wir ein bisschen traurig und dann hat unser Trainer gesagt, dass wir nochmal alles geben müssen", anaylsiert ein junger Fußballer in sein Mobiltelefon und zwei Freunde berichten stolz: "Unser bestes Spiel haben wir 25:0 gewonnen gegen eine gewisse Mannschaft, deren Namen wir aus sicherheitlichen Gründen nicht nennen dürfen."

Rot Weiß Viktoria Mitte 08 hat mit diesem Projekt im vergangenen Jahr beim Breitensport Wettbewerb "Sterne des Sports" auf Berliner Ebene den zweiten Platz gewonnen. Beim Bundesausscheid am 24. Januar winkt nun auch der Publikumspreis für besonders innovative Ideen.



Der 3.000 Mitglieder starke Verein möchte insbesondere seine jungen Fußballer in die Mediengestaltung einbinden und gleichzeitig Sprachkompetenz vermitteln. Filmen, später auch schneiden und dabei an der Sprache feilen: Das ist der Ansatz, der bislang gut funktioniert. Ob Wort- oder Spielwitz, Didaktik oder Taktik - bei Viktoria Mitte in Berlin reift ein Medienprojekt zum Volltreffer.