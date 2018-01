Lange mussten sie hart dafür kämpfen - doch am Schluss hielt der Serienmeister den Verfolger aus Nordrhein-Westfalen auf Distanz. Mit 3:1 schickten die BR Volleys die powervolleys Düren nach Hause.

Die BR Volleys haben das Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga am Sonntagnachmittag gegen den Drittplatzierten aus Düren mit 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:19) gewonnen und damit ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt. In einem spannenden Spiel mussten die Volleys dabei alles geben, denn Düren kämpfte sich immer wieder heran.