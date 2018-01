Bild: imago/Revierfoto

BR Volleys besiegen Pokalschreck Herrsching - Wiedergutmachung gelungen

20.01.18 | 21:52 Uhr

Die Revanche für das Aus im Pokal ist geglückt: In der Volleyball-Bundesliga können die BR Volleys einen 3:1-Sieg beim TSV Herrsching feiern. Weitaus schlechter verlief der Spieltag allerdings für die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen.



Den 25. November 2017 dürften die BR Volleys in keiner guten Erinnerung haben. Denn es war der Tag, an dem der TSV Herrsching die Pokalträume der Berliner zerplatzen ließ. Überraschend gewannen die Oberbayern das Viertelfinale in Berlin mit 3:2. Am Samstag trafen nun beide Teams wieder aufeinander – diesmal in der Bundesliga. Die Berliner waren dabei auf eine Wiedergutmachung aus. Entsprechend motiviert startete die Mannschaft von Trainer Luke Reynolds in die Partie. Stabil in der Annahme und mit guter Blockarbeit unter anderem durch Kapitän Robert Kromm ging der erste Satz mit 25:16 eindeutig nach Berlin.

Dauerrivale Friedrichshafen kommt als nächstes

Im zweiten Durchgang erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen schnell mit 8:5 in Führung. Durch ihr stabiles Spiel konnten die Bayern den Vorsprung halten. 25:20 im zweiten Satz – Herrsching erwies sich erneut als schwieriger Gegner. Nach diesem Satzausgleich und einer Pause fanden die BR Volleys wieder zu ihren Stärken zurück. Mit präziseren Angriffsschlägen und einem wiedererstarkten Block holte sich Reynolds Team den dritten sowie auch den vierten Satz mit 25:20. In der Bundesliga stehen die BR Volleys damit weiterhin auf Platz zwei. Die nächste große Herausforderung steht bereits am Mittwoch an. Dann empfangen die Berliner Dauerrivale und Tabellenführer VfB Friedrichshafen ab 19 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg.



Netzhoppers kassieren deutliche Niederlage

Dass der Tabellenführer in guter Form ist, bekamen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen zu spüren. Die Brandenburger unterlagen VfB Friedrichshafen deutlich in drei Sätzen (16:25, 12:25, 14:25). Für die Brandenburger war es die achte Niederlage im zwölften Spiel. Das Team von trainer Mirko Culic reiste mit personellen Sorgen an den Bodensee. Bei ihnen fehlten die Leistungsträger Kamil Ratajczak (Fieber) und Mittelblocker Paul Sprung (Kniebeschwerden). Dafür standen die beiden Angreifer Björn Andrae und Filip Gavenda nach Verletzungen wieder im Aufgebot. Die geschwächten Netzhoppers konnten den VfB in keiner Phase des Spiels ernsthaft Paroli bieten, am kommenden Samstag empfangen sie die Volleyball Bisons Bühl.



Sendung: rbb aktuell, 20.01.2018, 22.45 Uhr