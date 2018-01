Bild: imago/Sebastian Wells

1:3-Heimniederlage - BR Volleys verlieren Topspiel gegen Friedrichshafen

24.01.18 | 22:10 Uhr

Es war im Vorfeld als "Duell der Giganten" tituliert worden und die Partie zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen hielt, was sie versprach. Am Ende setzte sich die größere individuelle Klasse durch - doch es hätte auch anders kommen können.



Es ist der Klassiker im deutschen Volleyball: Zum 112. Mal trafen am Mittwochabend die BR Volleys auf den VfB Friedrichshafen. Am Ende unterlagen die Berliner vor der Saison-Rekordkulisse von 6.261 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 1:3. Volleys-Trainer Luke Reynolds und seine Jungs standen vor einer denkbar schweren Aufgabe gegen den punktverlustfreien Ligaprimus. Vom "Duell der Giganten" war im Vorfeld immer wieder die Rede: der Tabellenzweite gegen den Ersten, der Meister gegen den Pokalsieger. Nach einem holprigen Saisonstart konnten die Berliner eigentlich mit breiter Brust in die Partie gehen: Vier Siege standen im Jahr 2018 bereits zu Buche.

Furiose Volleys-Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Begegnung begann jedoch einseitig. Die Friedrichshafener setzten die Volleys früh unter Druck und erspielten sich eine deutliche Führung (9:17). Die "Häfler", wettbewerbsübergreifend noch ohne Niederlage in dieser Spielzeit, agierten mit einer beeindruckenden Souveränität. Der große Unterschied zwischen beidenTeams: Die Gäste spielten praktisch fehlerlos, bei den Berlinern schlichen sich wiederum immer wieder Unkonzentriertheiten ein. Vor allem am Netz und in der Annahme lief es nicht rund. Die Friedrichshafener nutzten jede sich bietende Nachlässigkeit der Berliner um zu punkten. Es deutete alles auf eine klare Angelegenheit im ersten Durchgang hin. Doch eines zog sich wie ein roter Faden durch die Partie: keine der Mannschaften verlor den Glauben an die eigene Stärke. Beim Stand von 10:17 dann der bislang spektakulärste Ballwechsel in der Max-Schmeling-Halle. Beide Teams schmetterten sich die Bälle nur so um die Ohren - am Ende legte Volleys Diagonalspieler Paul Carrol das Spielgerät gefühlvoll ins Feld der Friedrichshafener. Die Berliner agierten im Anschluss wie ausgewechselt. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. So unwahrscheinlich es zu Beginn schien, glichen die Hauptstädter zum 23:23 aus – doch es sollte nicht zum Satzgewinn reichen. Mit 25:23 entschieden die Gäste Durchgang Nummer eins für sich.

Die Berliner schlagen zurück

Der zweite Satz begann ausgeglichener. Die Volleys erspielten sich schnell einen Vorteil - Steven Marshall verwandelte zur 9:6-Führung. Das Momentum war gekippt. Die Probleme, die die Berliner im ersten Satz mit den Annahme hatten, hatten nun die Gäste. Die Volleys spielten bärenstark und stellten den Tabellenführer in den Ballwechseln immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Die Konsequenz: eine beruhigende Sechs-Punkte-Führung (18:12). Diese ließen sich die Berliner dann auch nicht mehr nehmen. Der zweite Satzball bedeutete das 25:22 und den 1:1-Ausgleich. Die phasenweise begeisternde Partie mit großartigen Abwehrleistungen auf beiden Seiten und sehenswerten Ballwechseln machte im dritten Satz genau da weiter, wo sie aufgehört hatte. Beide Teams schenkten sich nichts und gaben keinen Ball verloren. Der Tabellenführer aus Baden-Württemberg fand jedoch wieder zurück zu alter Stärke und spielte mit einer gnadenlosen Souveränität – mit 25:17 ging der dritte Satz an Friedrichshafen.

Der vierte Satz wird zum Krimi

Die Berliner legten im vierten Satz los wie die Feuerwehr. Nach einem 5:0-Lauf sah sich Friedrichshafen-Trainer Vital Heynen gezwungen, seinen Spielern mal gründlich die Meinung zu geigen. Die Volleys spielten wie entfesselt, das Signal an den Gegner: "Diese Partie ist noch nicht vorbei!" Eine große Stärke der Berliner in dieser Phase: Auch aus suboptimalen Annahmen machten sie das Beste – und das hieß Punkte. Die Partie schien auf einen fünften Satz zuzusteuern, doch was dann passierte, war nur schwer zu erklären. Anstatt das offensichtliche Oberwasser zu konservieren und die Führung auszubauen, wurde das Spiel der Berliner wieder fehlerhafter. So öffnete sich die Tür für den VfB – und der ging hindurch. Und wie. Ähnlich wie die Gastgeber Anfang des Satzes, erspielte sich der Tabellenführer einen Lauf und drehte den Satz (20:21). Doch die Volleys gaben sich noch nicht geschlagen und kämpften – es sollte dramatisch werden. Beide Teams wechselten sich mit den Punktgewinnen ab. Nach sechs abgewehrten Matchbällen war es für die Friedrichshafener dann soweit. Einen Angriffsschlag von Paul Carroll blockte der Tabellenführer ins Feld. Der Krimi hatte sein spektakuläres Ende gefunden. Mit 31:29 ging auch der vierte Satz an den Tabellenführer, der weiterhin verlustpunktfrei bleibt und seinen Vorsprung auf den Verfolger aus Berlin auf acht Punkte ausbaut. Für die Volleys geht es nach einer alles in allem verdienten Niederlage am kommenden Dienstag in der Champions League weiter. Da heißt der Gegner dann Toulouse.

Sendung: rbb aktuell, 24.01.2018, 21.45 Uhr