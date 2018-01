In der Weltcup-Saison wechselte Bundestrainer Spies mehrmals die Besetzung der Bobs. Die in Reinickendorf aufgewachsene Jamanka ging auch mit Anschieberin Annika Drazek an den Start und belegte mit ihr beim Weltcup in St. Moritz am vergangenen Wochenende den zweiten Platz. Lisa Marie Buckwitz fuhr mit Pilotin Stefanie Schneider Anfang Dezember in Winterberg zum Sieg.

In welcher Besetzung die Bobs bei den Olympischen Spielen in Südkorea an den Start gehen werden, will der Bundestrainer am Sonntag verkünden.