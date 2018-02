Im Konflikt zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) gibt es offenbar eine Annäherung. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten Verein und Verband am Dienstag, "sich auf einen gemeinsamen Gesprächstermin Anfang März verständigt" zu haben. Damit scheint ein vom Verband gesetztes Ultimatum an die Babelsberger, das am 14. Februar abgelaufen wäre, vorläufig vom Tisch.

Der Termin im März biete allen Beteiligten die Möglichkeit "der Vorbereitung einer lösungsorientierten Gesprächsführung", hieß es am Dienstag. Zu Details, was aus der Strafe in Höhe von 7.000 Euro wird und wie der Stand der Dinge bezüglich eines möglichen Spielausschlusses aus der Regionalliga Nordost ist, wollte sich keine der beiden Parteien äußern. "Der SV Babelsberg 03 und der Nordostdeutsche Fußballverband bitten um Verständnis, dass in Bezug auf den Termin keine weiteren Erklärungen erfolgen", hüllen sich NOFV und SV in Schweigen.