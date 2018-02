Hertha trifft am Wochenende auf Bayer Leverkusen - die Mannschaft der Stunde. Hinter dem souveränen Tabellenführer Bayern München führt die Werkself das Verfolgerfeld an. Mit beeindruckendem Tempofußball macht vor allem der 20-jährige Jamaikaner Leon Bailey seit Wochen auf sich aufmerksam. Die deutschen Nationalspieler Julian Brandt und Karim Bellarabi komplettieren Bayers stürmisches Mittelfeld- mit 43 Toren hat Leverkusen den drittgefährlichsten Angriff der Liga.

Knackig-kurz hat Pal Dardai sich auch zu seinen personellen Plänen geäußert: Stammtorhüter Rune Jarstein ist nach vierwöchiger Verletzungspause zurück im Mannschaftstraining. Das letzte Wort hat Torwart-Trainer Zsolt Petry. Gibt Dardais Landmann grünes Licht, wird die etatmäßige Nummer 1 wieder im Kasten stehen.

Mitchell Weiser, der wegen muskulärer Probleme zuletzt zweimal pausierte, soll in den Kader zurückkehren. Ein Einsatz von Beginn an kommt wohl zu früh für den Rechtsverteidiger. Zumindest will Dardai seinen Ballkünstler am Samstagnachmittag auf die Bank der Leverkusener Arena setzen, Weisers kreative Geniestreiche hatten Herthas Spiel in der vergangenen Saison bereichert. In dieser Spielzeit ist der 24-jährige noch weit von seiner Bestform entfernt.