Hertha-Trainer Pal Dardai fordert vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim vor allem eines: Geduld. Das bezieht sich zum einen auf das anstehende Mittelfeld-Duell. Hertha ist Elfter, Hoffenheim Neunter. Geduld brauchen die Blau-Weißen aber auch darüber hinaus. Richtungsweisende Wochen stehen an. Bisher noch kein Sieg in der Rückrunde - da gibt es schon ein bisschen Druck. Gerade, weil die Berliner in der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Jahre immer schlechter abgeschnitten haben als in der Hinrunde.

"Wir müssen unsere Aggressivität erhöhen", forderte der Ungar. "Das ist ein Heimspiel, ein wichtiges Spiel." Für Dardai ist es sehr wichtig, aus diesem Spiel drei Punkte mitzunehmen, denn er will in den kommenden Wochen in Ruhe arbeiten. Mit Partien gegen Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München und Schalke hat Hertha ein richtig schweres Programm.