Mit neuem Geld zu großen Zielen - Tennis Borussia will wieder nach oben

09.02.18 | 15:23 Uhr

Jens Redlich betreibt Sportstudios. Auch Fußball-Fünftligist Tennis Borussia will der Investor fit machen: Der Aufstieg in die Regionalliga ist erklärtes Ziel. Mit Redlichs Geld kommen große Namen nach Charlottenburg.

Das Wort "Investor“ weckt bei Fußballfans gemischte Gefühle. Auf der einen Seite kann frisches Kapital einem Verein zu neuen Möglichkeiten verhelfen – gerade im Amateurfußball. Auf der anderen Seite kann der Sponsor den Geldhahn genauso schnell zudrehen und den Club damit in den Ruin treiben – bei Tennis Borussia haben sie diese Erfahrung leidvoll gemacht.

Unerfüllte Träume: TeBe-Trainer Winfried Schäfer 1999 | Bild: imago/Camera 4

In den späten 90er Jahren regierte der Größenwahn im Mommsenstadion. TeBe spielte in der 2. Liga, die Investmentfirma "Göttinger Gruppe“ stieg als Geldgeber ein: 80 Millionen Mark sollen für fünf Jahre vereinbart gewesen sein. Tennis Borussia hatte die mit Abstand teuerste Zweitligamannschaft der Saison, das Thema "Champions League“ machte beim lila-weißen Traditionsclub die Runde. Karlsruhes Erfolgscoach Winfried Schäfer wurde als Trainer verpflichtet, dazu frühere Bundesligaprofis wie Sergej Kirjakow und Uwe Rösler. Ansgar Brinkmann hat sich von seinem Handgeld zur Vertragsunterschrift erst einmal einen Porsche gekauft. Der sportliche Erfolg blieb trotz der Millionen aus. Die Göttinger Gruppe ging dann insolvent und riss Tennis Borussia mit in den Abgrund, im Jahr 2000 wurde dem Verein die Lizenz für den Profifußball entzogen.

2007 waren die Versprechen des neuen Sponsors "Treasure AG“ nicht ganz so vollmundig, der Fall der Charlottenburger umso tiefer. Der nebulöse Hauptsponsor stieg beim damaligen Viertligisten ein. Mitinhaber und TeBe-Aufsichtsratsmitglied Thomas Thiel musste später wegen Kindesmissbrauchs ins Gefängnis. Der Verein löste die Zusammenarbeit auf. Es folgte die Insolvenz und in den Folgejahren der Abstieg in die sechstklassige Berlin-Liga.

Solide Basis und neue Visionen

Nach diesen Negativerfahrungen ist eine gewisse Vorsicht beim treuen TeBe-Anhang verständlich. Denis Roters ist seit vielen Jahren Fan und vorsichtig optimistisch: "Wir suchen schon lange nach einem Geldgeber und würden uns natürlich sehr freuen. Die Angst ist nur: Was kommt, wenn Jens Redlich sich zurückzieht? Dann wäre niemand mehr da.“ Doch Redlich, der neue Geldgeber, posaunt keine unrealistischen Ziele heraus, Tennis Borussia scheint eine Herzensangelegenheit für den 36-jährigen zu sein. Seit den 90er Jahren verfolgt er den Verein, 2016 stieg er mit seiner Firma "Crunch Fit“ als Hauptsponsor ein: "Ich saß auf der Terrasse und dachte: Es wäre gut, Tennis Borussia inhaltlich-konstruktiv nach vorne zu bringen. Wir sollten uns drei Jahre Zeit nehmen, um in die Regionalliga aufzusteigen. Jetzt sind wir im zweiten Jahr.“ Gut eine Million Euro haben Redlich und, in Teilen, auch andere Sponsoren zusammengekratzt. "Mit diesem Etat wären wir auch in der Regionalliga im Mittelfeld.“

Ein Nationalspieler auf der Bank, ein Zweitliga-Torjäger im Sturm

Mit Thomas Brdaric sitzt ein achtfacher deutscher Nationalspieler und früherer Bundesligaprofi auf der Trainerbank. Spieler mit Regionalligaerfahrung stehen unter Vertrag, seit Jahresbeginn auch der ehemalige Union-Torjäger Karim Benyamina. Geld allein mache TeBe nicht attraktiv für neues kickendes Personal, so Trainer Brdaric: "Wir können den Spielern hier eine Perspektive, eine Vision aufzeigen.“ Vor Beginn der Rückrunde stehen die Lila-Weißen auf dem dritten Platz der Oberliga-Tabelle, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Optik Rathenow. Nur der Erste steigt in die Regionalliga auf. Mit dem Spiel gegen den Brandenburger SC Süd beginnt am Samstag die Rückrunde für Tennis Borussia. Diese Saison dürfte der Aufstieg noch zu früh kommen, für die nächste Saison hat TeBe ihn fest eingeplant.