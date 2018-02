Bild: imago/Contrast

Hallenhockey-WM in Berlin - Hockey-Männer stehen im Halbfinale

09.02.18 | 21:42 Uhr

Die Männer haben vorgelegt und stehen bei der Hallenhockey-WM in Berlin im Halbfinale. Gegen die Schweiz gewannen sie am Freitagabend mit 3:0 und setzten damit ihren souveränen Weg durch das Heimturnier fort. Die Frauen können am Samstag nachziehen.



Die deutschen Hockey-Männer stehen im Halbfinale der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin. Sie siegten am Freitagabend in der Max-Schmeling-Halle souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Schweiz. Am Samstag treffen sie jetzt auf den Iran.

Ein Berliner sorgt für die Vorentscheidung

Wie schon so oft bei dieser WM gingen die deutschen Männer früh in Führung: Marco Miltkau traf in der 8. Minute zum verdienten 1:0, nach einem schönen Solo von Dan Nguyen über die linke Seite stand er ganz frei vor dem Schweizer Torwart und konnte locker verwandeln. Und das gegen einen Gegner, der defensiv vor der Partie ebenbürtig war, nur 11 Gegentore hatten die Schweizer in der Vorrunde kassiert.

Torschütze vor Heimpublikum: Martin Häner vom Berliner Hockey Club. Bild: imago/Mathias Koch

Das zweite Tor an diesem Abend war gleich im doppelten Sinne ein Heimtor. Das 2:0 für die deutsche Mannschaft erzielte der Berliner Kapitän Marin Häner, durchaus spektakulär: Nach einer Balleroberung vor dem eigenen Tor startete der Defensivspieler im Sprint durch vors Tor der Schweizer und rutschte mit dem Schläger voran in einen Schuss von Tobias Hauke. Mit dieser Energieleistung kurz vor der Halbzeit war das Spiel mindestens vorentschieden.

Kein Angstgegner im Halbfinale

Wenn die deutsche Mannschaft gewinnt, darf natürlich ein Tor vom Top-Torschützen des Heimturniers nicht fehlen: Christopher Rühr, vor zwei Jahren zum besten Nachwuchsspieler der Welt gewählt, verwandelte Mitte der zweiten Hälfte eine Strafecke zum 3:0 - sein 15. Turniertor. In dieser Form dürften sich die deutschen Männer keine besonders großen Sorgen machen vor ihrem Halbfinale gegen den Iran. Bei der WM 2015 trafen die beiden Teams zwei Mal aufeinander, damals gewann Deutschland mit 11:3 und 13:2. Die Iraner gewannen ihr Viertelfinale etwas überraschend im Shootout gegen Tschechien. Das Halbfinale der Männer findet am Samstag um 16:30 Uhr statt, zuvor spielen die deutschen Damen noch ihr Viertelfinale in der Max-Schmeling Halle - um 13 Uhr gegen Polen. Sendung: rbb aktuell 21.45 Uhr, 09.02.2018