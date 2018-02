Bei der Premieren-Weltmeisterschaft 2003 gewann die deutsche Hockeynationalmannschaft der Damen, 2007 wurde sie Dritte, 2011 wieder Weltmeister, 2015 Zweite. Bei der Hallen-Heim-WM in der Max-Schmeling-Halle ist der dritte Titel das erklärte Ziel. Die Vorrundenspiele gleichen bislang einem Spaziergang: Am Donnerstagvormittag hat das deutsche Team gegen die Ukraine ungefährdet mit 6:0 (2:0) gewonnen, am Abend wurde es ein deutlich härteres Stück Arbeit. Gegen die Tschechinnen gewannen die DHB-Frauen in einer umkämpften Partie mit 2:1 (1:0).

Nach den souveränen Auftritten am Mittwoch mit dem 8:1 gegen Russland und dem 12:0 gegen Namibia haben sich die DHB-Damen vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.Durch die beiden Siege vom Donnerstag wahren die Deutschen die makellose Bilanz. Am Freitag steigt dann das letzte Vorrundenspiel gegen Australien.