Die Füchse Berlin haben den Vertrag mit ihrem Trainer Velimir Petkovic bis 2020 verlängert. Das gab der Handball Bundesligist am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Petkovic ist seit Dezember 2016 Trainer der Berliner, sein Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen.

Petkovic sagte, er freue sich sehr über das Vertrauen von Füchse-Manager Bob Hanning und bemerkte: "Viele in der Bundesliga waren skeptisch, ob zwei so sture Menschen wie Bob Hanning und ich funktionieren können, aber das klappt gut." Die Verhandlungen seien deshalb auch sehr kurz gewesen - die Füchse wollten weiter mit Petkovic und Petkovic weiter mit den Füchsen.

Langfristig wollen Hanning und Petkovic die Füchse unter den besten fünf Bundesligateams halten, dafür wurden in Stipe Mandalinic (bereits seit Dezember in Berlin), Mijaljo Marsenic, Simon Ernst und Torhüter Malte Semisch bereits vier hochkarätige Neuzugänge für die kommende Spielzeit verpflichtet. Zuletzt konnten die Berliner auch noch die Verpflichtungen von Oliver Milde und dem dänischen Kreisläufer Johan Koch verkünden.



Kurzfristig startet das Team von Petkovic am Mittwoch aus der Winterpause: Im EHF-Cup geht es im ersten Gruppenspiel gegen St. Raphael HB aus Frankreich. Am Samstag geht es dann auch in der Bundesliga weiter, gegen Ludwigshafen.

Sendung: rbb UM6, 05.02.2018