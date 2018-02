"Kein Verein geht so unter die Haut wie Hertha BSC!", schreibt Hertha auf seiner Homepage. Dieser Aussage würden wahrscheinlich sämtliche hartgesottene Fußballfans sofort wiedersprechen - und das ultimative Unterdiehautgehen für ihren jeweils eigenen Verein reklamieren. Doch Hertha will nun mit einer kuriosen Werbeaktion erreichen, dass ein Fan die Aussage wortwörtlich nimmt - und so etwas wie lebenslanger Markenbotschafter der Hertha wird.

Das Angebot: Wer bereit ist, sich ein Hertha-Tatoo mit einer blau-weißen Fahne, den Stadtgrenzen von Berlin und der Silhoutette des Olympiastadions auf den Arm zu tatöwieren, erhält lebenslang freien Eintritt zu allen Heimspielen der Hertha - per QR-Code. Der Code ist in das Tattoo mit eingearbeitet.

Mit einem YouTube-Video, in dem Andreas "Zecke" Neuendorf die Hauptrolle spielt, rief Hertha die Fans am Donnerstagabend dazu auf, sich bis zum 8. Februar mit einem Bild, einem Video oder einer anderen kreativen Idee für das Dauerkarten-Tattoo zu bewerben.