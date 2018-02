In der Glockenturmstraße in Charlottenburg sind die BR Volleys zu Hause. Hier steht die Geschäftsstelle, hier hatten sie ihre Trainingshalle. Vor zweieinhalb Jahren zogen Flüchtlinge ein. Für die Volleys begann eine Odyssee. Die ist nun beendet. Von Dennis Wiese

Volleyballer sind keine Fußballer. Man stelle sich vor, Borussia Dortmund müsste für zweieinhalb Jahre den angestammten Trainingsplatz räumen und auf der Suche nach einem Ausweichquartier quer durch die ganze Stadt fahren. Genau wie Dortmund sind auch die BR Volleys achtmaliger Deutscher Meister ihrer Sportart, auch in der Champions League spielen die Charlottenburger.

Und doch musste das Spitzenteam in den vergangenen Jahren improvisieren, der Trainingsplan glich einem Flickenteppich. Mal wurde im Sportforum Hohenschönhausen trainiert, mal in Prenzlauer Berg, mal in der Charlottenburger Sömmeringhalle – je nach Verfügbarkeit. "Wir waren wie Vagabunden", sagt Kaweh Niroomand. Dabei steht der Volleys-Manager am Dienstagmittag mit Überziehschuhen auf dem neuen Hallenboden. Denn die Sanierungsarbeiten in der Dreifelderhalle sind abgeschlossen, die Volleys haben wieder eine Heimat.