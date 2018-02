Bild: imago sportfotodienst/Matthias Koch

21. Spieltag: Auswärtsspiel in Bielefeld - Union will Negativserie mit Neuzugang Friedrich beenden

02.02.18 | 20:24 Uhr

Der Bundesliga-Aufstieg war das erklärte Saisonziel des 1. FC Union. Allerdings ist nach 20 Spielen die Abstiegsregion näher als ein Aufstiegsplatz. An alter Wirkungsstätte will Trainer André Hofschneider am Montagabend die Wende schaffen.

Das "Dschungelcamp" hat André Hofschneider nie gesehen, an seinen ehemaligen Teamkollegen und diesjährigen "Promi-Camper" Ansgar Brinkmann denkt Unions Trainer dennoch gern zurück: "Wir haben nur zwei Jahre zusammen in Bielefeld gespielt. Aber in dieser Zeit sind so viele Stories entstanden. Ansgar hat ein Buch geschrieben, da stehen die alle drin." Da Hofschneider am Freitag aber nicht auf PR-Tour für Brinkmann war, sondern bei der Pressekonferenz seines 1. FC Union Berlin, hat er diese Geschichten besser nicht vertieft. Von 1998 bis 2002 spielte Hofschneider in der Abwehr des kommenden Gegners, bei Arminia Bielefeld. Sechzehn Jahre später will er eben dort am Montagabend den ersten Sieg seines zweiten Trainerengagements bei Union einfahren.

Hofschneiders Bilanz: Ein Unentschieden, drei Niederlagen

Der Trainerwechsel von Jens Keller zu Hofschneider Anfang Dezember hat beim Fußball-Zweitligisten aus Köpenick bisher nicht zum erhofften Aufschwung geführt: Einen Punkt holten die Eisernen mit Hofschneider aus den vergangenen vier Spielen, insgesamt sind sie seit sieben Partien sieglos. "Es würde einigen Spielern gut tun, wenn wir mal wieder in Führung gehen", so Hofschneider zur mentalen Situation seiner Mannschaft. Stürmer Philipp Hosiner fehlt nach wie vor rotgesperrt, Abwehrchef Toni Leistner ist nach einer Gelb-Roten Karte nicht in Bielefeld dabei.

Neuzugang Friedrich spielt, wenn er sich beim Aussteigen nicht verletzt

Leistners Sperre ermöglicht wohl Marvin Friedrichs Debut bei den Köpenickern. "Er spielt, wenn er sich beim Aussteigen aus dem Bus nicht verletzt", so Trainer Hofschneider zu den Startelfchancen des Innenverteidigers. Der 22-jährige war erst vor einer Woche vom FC Augsburg zu Union gewechselt. In dieser Saison war Friedrich nur in Augsburgs Regionalliga-Team zum Einsatz gekommen. Trainer Hofschneider schätzt die Ruhe und Gelassenheit seines Neuzugangs. Eigenschaften, die der gar nicht so eisernen Hintermannschaft zuletzt abgingen. Mit 1,90 Meter Körpergröße soll Friedrich zudem für die nötige Lufthoheit auf der Bielefelder Alm sorgen. "Die letzten Spiele waren nicht gut, aber ich sehe in jeder Trainingseinheit, wie viel Potential in der Mannschaft steckt", gibt sich der neue Innenverteidiger optimistisch.

Sendung: rbb aktuell, 02.02.2018, 16.00 Uhr