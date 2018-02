Bild: Imago/Gora

98:88-Sieg in der Basketball-Bundesliga - Alba Berlin gewinnt wechselhafte Partie in Jena

10.02.18 | 22:52 Uhr

Es war ein eigenartiges Spiel zwischen Alba und Jena. Zwar stand unter dem Strich ein Sieg für die Berliner, doch die Partie war eine einzige Achterbahnfahrt. In den letzten Minuten geriet der Tabellenzweite der Basketball-Bundesliga noch einmal in Schwierigkeiten.



Alba Berlin hat die Auswärtspartie des 21. Spieltags in der Basketball Bundesliga beim Tabellenvorletzten Science City Jena mit 99:89 gewonnen. Die Berliner bleiben damit auf dem zweiten Tabellenplatz. Es war eine außergewöhnliche Konstellation vor dem Spiel der Albatrosse in Thüringen. Gleich sechs Ex-Berliner standen im Kader der Jenaer. Der wahrscheinlich Bekannteste unter ihnen: der mittlerweile 37-Jährige Julius Jenkins, der am Samstag seinen Geburtstag feierte. Das auf dem Papier ungleiche Duell begann temporeich. Beide Mannschaften agierten mit offenem Visier, ließen dem Gegner defensiv jeweils zu viel Platz. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zweier offensivfreudiger Teams. Es war nicht viel zu sehen von einem großen Qualitätsunterschied, die Jenaer spielten in den ersten Minuten auf Augenhöhe mit. Nach fünf Spielminuten schienen die Albatrosse die Partie besser in den Griff zu bekommen. Doch die erstmalige Vier-Punkt-Führung wurde sofort mit einem starken Dreier der Jenaer gekontert.

Die Partie bleibt im zweiten Viertel eng

Die favorisierten Berliner, die mit dem Pokal-Top-Four kommende Woche ein erstes Saison-Highlight vor der Brust haben, wirkten vor allem in der Defensive unkonzentriert. Das Team von Coach Aito Garcia Reneses konnte mit der eigenen Leistung nicht zufrieden sein, trotz der Führung zum Ende des ersten Viertels (24:25). Es war vor allem im ersten Abschnitt ein Spiel, welches den Zuschauern großen Spaß und den Trainern auf beiden Seiten großes Kopfschmerzen bereitete. Vor allem auf Berliner Seite wurde es im zweiten Viertel nicht besser. Coach Garcia hatte mächtig Redebedarf am Spielfeldrand. Immer wieder rief er seinen Spielern Anweisungen zu, doch die schienen nicht so richtig anzukommen. Vor allem am Brett waren die Jenaer den Berlinern in dieser Phase überlegen, auch die Rebounds gingen zu häufig an den Bundesliga-Vorletzten. Konsequenterweise übernahmen die Gastgeber Mitte des zweiten Viertels die Führung (39:36). Das schmeckte dem Favoriten aus der Hauptstadt überhaupt nicht. Die Berliner rissen sich in der Folge am Riemen. Luke Sikma, der überragende Alba-Akteur der vergangenen Wochen, brachte die Hauptstädter nach schöner Einzel-Aktion wieder in Front. Überhaupt begann nun die Zeit des US-Amerikaners, der zum allüberstrahlenden Fixpunkt des Berliner Spiels wurde. Mit drei Punkten Vorsprung für die Albatrosse (43:46) ging es in die Kabinen.

Erst flop, dann top, dann fast wieder flop

Auch die zweite Hälfte wurde für Alba ein hartes Stück Arbeit. Die Underdogs, die mit einigen deutlich älteren Spielern antraten, spielten bissig und machten den Berlinern das Leben schwer. Mitte des dritten Viertels ging Jena mit 55:54 in Führung. Ein Dreier von Peyton Siva brachte die Gäste aber wieder auf Kurs. Erst danach konnte sich Alba langsam von den Hausherren absetzen und verteidgte seiner Position als Tabellenzweiter in der Bundesliga intensiver. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gäste erstmals zweistellig in Führung gingen. Jena gab sich jedoch nicht so leicht geschlagen und kam im letzten Viertel noch einmal bis auf fünf Punkte heran (84:89). Die Albatrosse gerieten kurz aber dafür heftig ins Schwanken. Zu guter Letzt war es wie so häufig in dieser Sasion Luke Sikma, der den Unterschied machte. Mit 21 Punkten war er bester Werfer der Berliner. Die Hauptstädter fingen sich schnell wieder und brachten den Vorsprung routiniert über die Zeit.



Sendung: rbb aktuell, 10.02.2018, 21:45 Uhr