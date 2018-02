Alba Berlin hat sein letztes Eurocup-Spiel in dieser Saison gewonnen. Bei Galatasaray Istanbul siegten die Berliner mit 97:92 nach Verlängerung. Die Partie war für den Gruppenausgang allerdings bedeutungslos, weil sowohl Alba, als auch die türkischen Gastgeber bereits ausgeschieden waren. So kamen grade einmal 377 Zuschauer in die Halle.