Center an der Schulter operiert

Basketball Bundesligist Alba Berlin muss vorerst auf Center Bogdan Radosavljevic verzichten. Der Serbe ist nach dem verlorenen Pokalfinale an der linken Schulter operiert worden, der Eingriff war laut Alba "seit längerem geplant" und ist "gut verlaufen."

Nach dem ersten Saisonhöhepunkt und vor den Playoffs in der Bundesliga schien nun der richtige Zeitpunkt für die Operation gewesen zu sein. Wie lange Radosavljevic bei den Berlinern fehlen, wird gab Alba bisher nicht bekannt. Seine Rückkehr vor Beginn der K.O.-Spiele in der Liga wäre aber wichtig für Alba: Gegen Bayern München am Wochenende war der 24-Jährige mit zwölf Punkten zweitbester Werfer bei den Berlinern.