Hertha BSC hat den ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag mit Arne Maier vorzeitig verlängert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielte in dieser Saison zwölfmal in der Bundesliga, dreimal in der Europa League und einmal im DFB-Pokal. "Die Gespräche liefen sehr gut, so dass es am Ende eine einfache Entscheidung war, zu verlängern", sagte Maier. "In meiner Zeit als Nachwuchsspieler war es immer mein Ziel, für die Profis im Olympiastadion zu spielen", sagte Maier, der seit elf Jahren für Hertha BSC spielt.

"Arne ist bisher sicher eine der Entdeckungen der Saison. Er hat den Sprung aus dem Nachwuchs- in den Seniorenbereich bisher sehr gut gemeistert und gezeigt, über welch großes Potenzial er verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass seine großartige Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist", kommentierte Michael Preetz die Unterschrift des Talents.