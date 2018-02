Archibald Horlitz: Weil in der Urteilsbegründung steht, dass wir unter anderem für Rufe eines einzelnen Fans bestraft werden. Ich zitiere, "ein einzelner Fan mit rotem Punker-Haarschnitt rief "Nazi-Schweine raus", und das Urteil geht in keiner Art und Weise darauf ein, was vorher passiert ist.

rbb|24: Beim Spiel gegen Energie Cottbus am 28. April 2017 kam es zu Leuchtkörper-Würfen und unschönen Szenen auf beiden Seiten - Ihr Verein wurde zu 7.000 Euro Strafe verurteilt. Am Freitag läuft die Zahlungsfrist ab. Warum wollen Sie die Frist verstreichen lassen ?

Die Strafe der Cottbuser wurde abgemildert, die der Babelsberger nicht. Der DFB hat sich nun eingeschaltet und das Urteil des NOFV in Frage gestellt. Sind Sie sich sicher, dass Sie mit Ihrem Protest durchkommen?

Da bin ich in keinster Weise sicher. Wir stören uns an zwei Dingen: Das Eine ist die Ungleichheit der Strafe. Energie Cottbus bekam die Möglichkeit in Revision zu gehen, wir nicht. Alles, was bislang gegen uns ausgeurteilt wurde, fand ohne unsere Anwesenheit statt. Wir bekamen also überhaupt nicht die Chance, Richtung Strafmilderung zu gehen - während die Cottbuser Strafe um fast 90 Prozent abgemildert wurde.

Es ist ein Geisterspiel verhängt worden, was die Cottbuser als Schaden von ungefähr 100.000 Euro beziffert haben, plus eine Strafe von 16.000 Euro. Das alles für Vorgänge aus drei Spielen. Übrig geblieben ist eine Zahlung von 6.000 Euro für drei Spiele. Unsere Strafe beträgt 7.000 Euro für ein Spiel. Die Relationen stimmen absolut nicht.