imago/Matthias Koch Audio: Antenne Brandenburg | 07.02.2018 | Jens Christian Gußmann | Bild: imago/Matthias Koch

Verwirrung um NOFV-Aussagen - Verband beantragt Strafverfahren gegen SV Babelsberg 03

07.02.18 | 12:22 Uhr

Nun wird es ernst im Fall SV Babelsberg 03 gegen den Nordostdeutschen Fußballverband. Wie am Mittwoch bestätigt wurde, hat der NOFV einen Antrag auf Eröffnung eines Strafverfahrens beantragt. Der Regionalligist ist sauer über das Vorgehen.



Der SV Babelsberg 03 soll gegen seinen Willen 7.000 Euro Geldstrafe zahlen, so will es der Nordostdeutsche Fußball-Verband. Noch zu Beginn der Woche hatte der NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs zu dem Fall gesagt: "Bis Donnerstag wird es keine Verlautbarungen geben." An jenem Tag wolle der Nordostdeutsche Fußball-Verband seine Entscheidung bekanntgeben, ob er beim Verbandsgericht Antrag auf ein Strafverfahren gegen den Regionalligisten stellen werde. Im schlimmsten Fall bekommt der Verein eine Spielsperre.

Nun zeigt sich: Der NOFV hat es deutlich eiliger. Am Dienstag ging nach Angaben der Babelsberger auf der Geschäftsstelle ein Fax ein. Deren Präsident Archibald Horlitz veröffentlichte es auf seiner Facebook-Seite. Der wohl wichtigste Satz des Schreibens: "Bei Nichterfüllung Ihrer Verpflichtung ist zugleich angedroht worden, [...] für den Spielbetrieb gesperrt zu werden - was vom Präsidium des NOFV e.V. beantragt worden ist." Am Mittwoch folgte nun die offizielle Bestätigung per Pressemitteilung des NOFV.

Neue Frist bis zum 14. Februar

Babelsberg hat nun bis zum 14. Februar Zeit, die 7.000 Euro zu bezahlen oder sich zumindest zu äußern. Der Viertligist aus Brandenburg war wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Spiel gegen Energie Cottbus im April 2017 verurteilt worden, protestiert aber dagegen. Die Vereinsverantwortlichen beklagen, dass in der Urteilsbegründung unter anderem aufgeführt wurde, dass ein Babelsberger Fan "Nazischweine raus" gerufen habe - als Antwort auf antisemitische Attacken Cottbuser Anhänger.

"Wenigstens beim Lügen ist der NOFV konsequent"

Das Präsidium des SV Babelsberg 03 fühlt sich durch das Vorgehen des NOFV in die Irre geführt. "Während die anfragenden Journalisten und die Öffentlichkeit vertröstet werden, dass angeblich erst am Donnerstag entschieden werden soll, läuft bereits das Faxgerät im Hinterzimmer der NOFV-Geschäftsstelle. Wenigstens beim Lügen ist der NOFV konsequent", wettert der Präsident Horlitz auf seiner Facebook-Seite am Dienstagabend. Auch der 03-Pressesprecher Thoralf Höntze zeigte sich entsetzt. Die Babelsberger würden sich jetzt auf den Weg einer Zivilklage vorbereiten. "Wir bleiben bei dem, was wir gesagt haben: Sollte ein Verfahren gegen uns eröffnet werden, ziehen wir vor Gericht", bekräftigt Höntze die Statements von vergangener Woche. Es wird möglicherweise schneller dazu kommen, als erwartet.

Spendenaktion und Beistandsbekundungen

Der Verein hat bereits einen Spendenaufruf gestartet, um Geld für Verfahrens-, Prozess- und Anwaltskosten zu sammeln. "Die Resonanz ist unglaublich", sagt Thoralf Höntze: "Wir verkaufen 'Nazis raus aus den Stadien'-T-Shirts nach ganz Europa. Außerdem haben wir seit gestern schon rund 50 neue Mitglieder. Das Telefon hört gar nicht mehr auf zu klingeln." Der NOFV seinerseits lädt am Donnerstag zum Pressegespräch. Der NOFV-Präsident Rainer Milkoreit und der Geschäftsführer Holger Fuchs werden dabei sein, außerdem die Verbandsrichter Stephan Oberholz und Jürgen Lischewski. Es gibt Erklärungsbedarf.



Die Pressemitteilung des NOFV vom Mittwoch im Wortlaut: "Eröffnung eines Verfahrens gegen den SV Babelsberg 03 e. V.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) teilt mit, dass am Dienstag, dem 06.02.2018 an das Verbandsgericht des NOFV ein Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gegen den SV Babelsberg 03 e. V. auf der Grundlage des § 28 der Rechts- und Verfahrensordnung des NOFV aufgrund der Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen des SV Babelsberg 03 gegenüber dem Regionalverband NOFV gestellt wurde. Nachfolgend der Auszug aus der Rechts- und Verfahrensordnung des NOFV: § 28 Sperre wegen nicht erfüllter Verpflichtungen 1. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen bzw. der Nichterfüllung anderer Verpflichtungen gegenüber dem Regionalverband sind die Säumigen einmalig kostenpflichtig zu mahnen, ihnen ist ein neuer Termin vorzugeben und gleichzeitig bei erneutem Terminverzug eine Spielsperre bis zum Tag der Erfüllung der

Verpflichtung(en) anzudrohen. Der Vorgang wird von der Geschäftsstelle wahrgenommen. Der Schriftsatz ist den Rechtsorganen zur Kenntnis zu geben.

2. Die Wertung der in die Zeit der Spielsperre fallenden Spiele obliegt dem Sportgericht ohne besonderen Antrag.

Das Verbandsgericht hat dem SV Babelsberg 03 e. V. die "Gelegenheit zur Stellungnahme und ggf. Zahlung bei Vermeidung der Auflage, dass die im Spielbetrieb des NOFV e. V. spielende Mannschaft wegen Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem NOFV e. V. gesperrt werden kann" bis zum 14. Februar 2018 gegeben."