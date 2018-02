Das Berliner Velodrom an der Landsberger Allee ist vom 30. November bis 2. Dezember Austragungsort eines Bahnrad-Weltcups. Diesen Termin bestätigte der Weltverband UCI am

Montag. "Wir freuen uns über unseren Wunschtermin und nach der erfolgreichen EM in Berlin im Oktober erneut über drei Tage hochklassigen Bahnradsport", sagte der Generalsekretär des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Martin Wolf. Im Februar 2020 richtet der BDR die Weltmeisterschaften im Velodrom aus.



Die Weltcup-Serie 2018/19 umfasst sechs Stationen und beginnt Mitte Oktober in Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris. Nach dem Weltcup im kanadischen Milton folgt Berlin. Weitere Stationen sind London, das neuseeländische Cambridge und Hongkong, wo die Serie im Januar 2019 endet. Die Weltmeisterschaften 2019 finden vom 27. Februar bis 3. März 2019 im polnischen Pruszkow statt.