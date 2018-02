Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga Platz zwei hinter Spitzenreiter Bayern München gefestigt. Die Albatrosse kamen am Mittwochabend zu einem 91:83-Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen. Die Berliner erspielten sich am Mittwochabend ein 91:83 (53:45) gegen die EWE Baskets Oldenburg. Gegen den Vizemeister der Vorsaison gönnten sich die Berliner nur nach der Halbzeit eine kurze Schwächephase.

Das Team von Aito Garcia Reneses zeigte sich vor allem von jenseits der Dreierlinie schußfreudig, zwischenzeitlich war die Quote von außerhalb besser, als bei den 2-Punkte-Würfen. Mit 53:45 für Alba ging es in die Pause, gleich drei Spieler (Siva, Grigonis und Butterfield) hatten für die Berliner da schon zweistellig getroffen.

Zwei Minuten und 20 Sekunden. Solange dauerte es, bis Alba Berlin vor etwa 7500 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof das Kommando übernahmen. 9:8 stand es da, Spencer Butterfield hatte soeben zwei Freiwürfe verwandelt. Und dann ging es, zumindest offensiv, rund: Nur eine Minute später war Alba das erste Mal mit sieben Punkten vorne, ein Abstand, den sie so ungefähr in dieser Höhe bis zur Pause hielten.

Irgendwo in der Kabine vergaßen die Berliner dann aber ihre Zielgenauigkeit. Als die Würfe nach der Halbzeitpause nicht mehr fielen, wurde es knapp: Im dritten Viertel kamen die Oldenburger zurück und waren zum ersten Mal seit der Anfangspause plötzlich auf einen Punkt dran, weil Alba nicht traf.

Bei den Gästen spielte vor allem All Star Rickey Paulding stark - mit 22 Punkten war er am Ende bester Werfer der Partie. "Oldenburg ist ein supergutes Team, vor allem offensiv - und das haben sie heute gezeigt", sagte Albas Joshiko Saibou nach der Partie. "Am Ende ist es entscheidend, wer die wichtigen Würfe trifft." Und die traf Alba dann wieder.

Zum einen in Person von Peyton Siva, der einmal mehr Albas Bester war, mit 19 Punkten. Und dann gibt es ja noch Luke Sikma: Der legte zu Beginn des Schlussviertels einen kleinen Punkte-Spurt hin, sieben an der Zahl erzielte er in der Anfangsphase und brachte Alba so schnell wieder mit größerem Abstand in Führung.

Die reichte den Berlinern bis zum Schluss, und so können die Albatrosse jetzt mit viel Selbstbewusstsein ins Final-Four-Turnier im Pokal am Wochenende gehen. "Wir rechnen uns viel aus, wir sind gut drauf in letzter Zeit. Aber wir müssen alles dafür geben, dass wir mental ready sind", blickte Saibou voraus. So ready, wie sie es am Mittwochabend drei Viertel lang waren - dann könnte es auch zum Pokalsieg reichen.



