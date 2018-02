Es wäre die Glückszahl des Tages für Alba Berlin gewesen. Die Zehn schwebte vor der Partie am Sonntag in den Köpfen der Albatrosse – auf so viele Pokaltitel hätte man es mit einem Sieg gegen Bayern München bringen können. Und als sie im letzten Viertel eben so viele Zähler Vorsprung hatten, schien die Partie bereits entschieden.