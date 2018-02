rbb/John Hennig Audio: Inforadio | 23.02.2018 | Dennis Wiese | Bild: rbb/John Hennig

Darts Premier League in Berlin - Zehn Männer, eine Scheibe und die Party der Zwölftausend

Zehn Männer werfen ihre Dartpfeile auf eine Scheibe – und 12.000 bunt verkleidete Zuschauer in Partystimmung geraten in Ekstase. Die Premier League Darts gastierte erstmals in Berlin. Doch können die feierwütigen Fans das Phänomen selbst erklären? Von Dennis Wiese und John Hennig





Die Banane ist nicht zu bremsen, Super Mario hat schon einen ziemlich glasigen Blick, sein Kumpel im Schweinekostüm sorgt für Nachschub, während der Weihnachts- und ein Supermann mit dem Brustschriftzug "Bier" an ihm vorbei tänzeln.

12.000 Zuschauer sind am Donnerstag zur Deutschland-Premiere der Premier League Darts in die ausverkaufte Arena am Ostbahnhof gekommen. Eine Rekordkulisse für diesen in Deutschland oft noch mit Kneipen verbundenen Sport. Selbst in den darts-verrückten Hochburgen Großbritannien und den Niederlanden haben die besten Pfeilewerfer der Welt noch nie vor so einem großen Publikum gespielt.

Supermänner aus Prötzel, Weihnachtsmann aus Rathenow

Die Stimmung pendelt zwischen Karneval, Ballermann und Junggesellenabschied. Im Schnitt sind die zumeist männlichen Fans an den Biertischen unten und auf den Rängen oben zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig. "Geile Matches, viel Bier, gute Freunde", fassen die eigentlichen Fußballer des SV Prötzel aus der Nähe von Strausberg (Märkisch-Oderland) zusammen, weswegen sie gekommen sind. Wie die meisten, die man fragt, spielen sie selbst auch gerne Darts und tragen ihre Kostüme nicht das erste Mal auf. Genauso wenig wie Chris Tomys aus Rathenow (Havelland), der Weihnachtsmann, der seit etwa zwei Jahren für die Red Eagles Darts spielt, auch bei kleineren Turnieren. Er war im Dezember bei der Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace, dem liebevoll nur "Ally Pally" gerufenen Mekka des Darts-Sports. Damals passte das Kostüm noch besser. "Ich finde auch die englische Stimmung noch ein wenig besser, das Liedgut, die Atmosphäre." Auffällig viele Briten und Niederländer haben die an diesem Abend mit nach Berlin transportiert.



Den deutschen Markt erobern

Dort ist Darts bereits seit den achtziger und neunziger Jahren fest in der Sportwelt verankert, und selbst als Schulsport anerkannt. In Deutschland begann eine Art Darts-Boom - auch dank geschickt inszenierter Fernsehübertragungen - erst vor etwa zehn Jahren. In den vergangenen Jahren schließlich strömten immer mehr deutsche Fans zur Weltmeisterschaft Ende Dezember in den Ally Pally nach London. Das Finale am 1. Januar zwischen dem auch in Berlin siegreichen Rob Cross und dem 16-maligen Weltmeister Phil Taylor in seinem letzten Spiel sahen fast zweieinhalb Millionen Deutsche im Sportspartensender.

Auch deshalb kommt der Weltverband, die Professional Darts Corporation (PDC), immer öfter nach Deutschland, um den mittlerweile drittgrößten und -wichtigsten Markt weiter zu erobern. Und mit der Premier League gastierte eines der sportlichen Premiumprodukte in der Hauptstadt.



Heimspiel für einen Österreicher

Denn auf der Bühne stehen sich an diesem Abend die zehn besten Pfeilewerfer der Welt gegenüber: der englische Weltmeister Cross, der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen, der schottische Publikumsliebling Peter Wright. Sonst in britischen Hallen in Liverpool, Nottingham oder beim großen Finale in London, nun erstmals bei einem Gastspiel in Berlin. Dem Sieger winken im Mai knapp 300.000 Euro. Es sind allesamt Vollprofis, auch wenn sie nicht immer danach aussehen: mit Bierbauch, Doppelkinn, Unterarmtattooos und Goldkettchen. Sechs kommen aus Großbritannien, zwei aus den Niederlanden, einer aus Australien.

Der Österreicher Mensur Suljovic hat "ein hundertprozentiges Heimspiel". Er habe viele Freunde gesehen, aber bei weitem nicht jeden in der Masse wieder erkannt. "Am Anfang, als ich auf die Bühne kam, habe ich kurz nach oben geschaut, das war schon extrem, aber dann musste ich mich ja wieder auf mich und mein Spiel fokussieren." Der 45-Jährige spielte früher fünf Jahre lang in der deutschen Darts-Bundesliga, beim DC Walldorf. Auch damals gastierte der frühere Kneipier schon in Berlin, allerdings "waren da vielleicht hundert Leute im Publikum, die meisten davon Angehörige und Freunde". Nun feierte er vor 12.000 Zuschauern am vierten Spieltag seinen ersten Sieg in der diesjährigen Premier League.



Druck auf deutsche Talente

Deutsche Starter, die zur absoluten Weltspitze gehören, sind trotz der allgemeinen Begeisterung noch nicht in Aussicht. "Aber es ist auch schwierig, weil der Sport auf diesem Niveau hier noch relativ jung ist", sagt Peter Wright, der mit seinem grell gefärbten Irokesen und zwei riesigen nicht minder bunten Bemalungen am Schädel zu den auffälligsten und beliebtesten Profis gehört. "In Deutschland gibt es zwei, drei sehr starke Talente, aber auf die wird enormer Druck ausgeübt, es endlich in die Weltspitze zu schaffen. Ich bin 48 und lerne immer noch jedes Mal dazu", sagt Wright, der unter anderem den Strausberger Martin Schindler nennt. Mit Druck umzugehen, konstant präzise zu werfen, vor allem in die wichtigen, nur acht Millimeter breten Doppel- und Triple-Felder, im Kopf mitzurechnen und trotz tausenden verrückten, lautstarken Fans im Rücken stets konzentriert und ruhig zu bleiben.



Berlin bietet eine Besonderheit

In Berlin bieten sie routiniert das gesamte Repertoire: englische Gassenhauer, gegrölte Ballermann- und Partymusik, umgewandelte Fußballlieder. Wenn ein Spieler mit drei Würfen die Höchstpunktzahl von 180 erzielt, tönt das legendäre, langgezogene "Onehundredeighty" durch die Halle. Das Publikum jubelt und hält Pappschilder mit der Zahl 180 hoch, auf der Rückseite in Bierseligkeit verfasste Botschaften. Aber, und das fällt auf, sie feiern nicht nur sich selbst. Als der Schotte Gary Anderson im letzten Spiel des Abends beinahe eine perfekte Runde spielt, also 501 Punkte mit neun Pfeilen auswirft, wird es einmal richtig ruhig. Die Masse ist noch bei der Sache. Und als Anderson beim achten Dart sein Ziel, die dreifach zählende 20, knapp verfehlt, stöhnen 12.000 Menschen, kurz unterbricht die Enttäuschung die mehr als dreistündige, ununterbrochene Feier.

Doch kurz darauf schwappt eine letzte LaOla-Welle durch die Halle. Auch das ist neu für Wright, der sich am Ende noch ein Unentschieden von Anderson abringen lässt. Diesen Ausdruck bestens gelaunter Atmosphäre kannte er so bislang noch nicht. Und 12.000 Zuschauer hatte er auch noch nie im Rücken.