Nach der Heim-Niederlage gegen Augsburg haben die Eisbären am Freitagabend Moral gezeigt und bei den Wild Wings in Schwenningen einen knappen Sieg errungen. Am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause gewannen die Berliner verdient mit 2:1.

Es war ein knappes Match vor gut 5.000 Zuschauern in der Schwenninger Arena. Aber dank des Treffers von Kapitän André Rankel kurz vor Ende des zweiten Drittels haben die Berliner Eisbären in der DEL einen weiteren Sieg einfahren können: Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Uwe Krupp mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) bei den Schwenninger Wild Wings. Damit bleiben die Berliner dem Tabellenzweiten, den Nürnberg Ice Tigers, weiter auf den Fersen.

Nachdem Stefano Giliati die Schwenninger bereits nach 71 Sekunden in Führung gebracht hatte, gelang Jamie MacQueen zur Hälfte des ersten Drittels der Ausgleich für die Berliner. Nach André Rankels Führungstreffer gelang es den Eisbären dann, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Die DEL geht nun in die Olympiapause, drei Eisbären spielen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf dem olympischen Eis von Pyeongchang. Am 28. Februar geht es für die Berliner mit einem Spitzenspiel in der Liga weiter. Die Eisbären erwarten dann den amtierenden Meister und Tabellenführer EHC München.